Fugge sui tetti il ladro di Sampieri, preso dai carabinieri

Scicli - Le sirene spiegate di due gazzelle dei carabinieri hanno interrotto stamani il placido martedì di Scicli. Secondo il racconto di alcuni testimoni oculari, i militari hanno acciuffato in flagranza un ladro recidivo, che ha messo a segno alcuni colpi nella frazione di Sampieri.

L'uomo, vistosi scoperto, è fuggito sui tetti di alcune case, nei pressi della sua abitazione di via Tirana, dove ha preso casa in affitto. Al termine di un inseguimento da film, è stato preso e arrestato. Si attende ora il comunicato dell'Arma per i dettagli dell'operazione.