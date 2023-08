Fuggono senza pagare il conto a Malta, lezione di vita papà

Ragusa - Non avevano pagato il conto dopo avere pranzato nel ristorante pasta & Co di Msida a Malta. La bravata di cinque ragazzi ragusani, analoga a quanto avvenuto nei giorni scorsi in un altro ristorante in Albania, è stata risolta immediatamente grazie al gesto del padre di uno di loro che ha impartito al figlio anche una lezione di vita.

Dopo avere appreso la notizia dai giornali locali ed avere ottenuto una piena confessione del figlio, ha chiamato i proprietari del ristorante per scusarsi e pagare il conto di circa 100 euro. Questi ultimi hanno risposto di voler devolvere la somma in beneficenza ad una organizzazione non governativa, con sede a Gozo, che si occupa di persone diversamente abili. A questo punto il padre del ragazzo ha deciso di fare un bonifico complessivo di 250 euro direttamente sull'iban della fondazione. "Una lezione di rispetto e di educazione impartita al figlio - ha commentato all'ANSA Giacomo, uno dei titolari del ristorante, originario di Mazara del Vallo. Addirittura il genitore ha dato la propria disponibilità a far lavorare il figlio gratis nel ristorante per un mese per fargli capire la gravità del suo comportamento".

Giacomo aveva riconosciuto la provenienza dei 5 ragazzi per via dell'accento e delle telecamere del punto vendita che avevano immortalato i ragazzi mentre si davano alla fuga. Il fatto, avvenuto venerdì scorso, era stato denunciato alla polizia che aveva avviato le indagini.