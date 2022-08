Fulmine su impianto trattamento rifiuti: fiamme e nube nera. VIDEO

Augusta - Forse un fulmine all'origine dell'incendio che dalle 18 circa sta interessando l'impianto Ecomac di smaltimento di rifiuti pericolosi e non in contrada San Cusumano, alle porte di Augusta, in piena zona industriale siracusana. Si è sprigionata un'intensa nube di fumo nero che al momento si dirige verso il mare. Secondo i vigili del fuoco a bruciare sarebbe materiale plastico e, al momento, non sarebbe coinvolto nessun altro stabilimento. Sul posto i vigili del fuoco di Augusta, Lentini e Siracusa.

Incendio Ecomac Augusta, il sindaco di Siracusa: "Restate in casa e chiudete porte e finestre"

"Restate in casa e chiudete porte e finestre" è la comunicazione che il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha diramato attraverso il suo profilo Facebook poco prima delle 20,30 di stasera, lunedì 22 agosto, rivolto ai cittadini del suo comune.

Il consiglio "a scopo meramente precauzionale" arriva a causa della nube di fumo che si è formata nell'incendio che si è sprigionato nel pomeriggio in uno dei capannoni dell’impianto di smaltimento rifiuti Ecomac in territorio di Augusta. "Tenuto conto della direzione del vento che spinge verso Siracusa - ha detto il sindaco Italia - si consiglia alla cittadinanza, a scopo meramente precauzionale, di rimanere in casa chiudendo porte e finestre".

Non ci sono ancora analisi Arpa sulla natura di questa nube. Dai vigili del fuoco la conferma che a bruciare è stato materiale plastico. Ma anche che "La Ecomac tratta rifiuti". Per l’esatta composizione della nube si attendono i rilievi di Arpa. "Il sindaco ha diramato il comunicato a scopo precauzionale e ha fatto bene", chiosano dal comando dei vigili del fuoco. "Sono giuste indicazioni da dare a scopo precauzionale", hanno aggiunto fonti Arpa.