Fumano sigaretta nel parcheggio, cede grata e cadono nel vuoto

Milano - Due trentenni sono caduti per circa 4 metri dopo il cedimento della grata di un parcheggio sotterraneo. È successo sabato 2 gennaio nel parcheggio di un centro commerciale a Milano dove i due ragazzi di 34 e 31 anni stavano fumando una sigaretta con alcuni amici. All’improvviso una delle grate metalliche del parcheggio, vicino al punto di ricarica delle auto elettriche, ha ceduto e i due amici sono precipitati di sotto. Un volo di quattro metri terminato sul cemento del piano -1. Qui sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.

Le loro condizioni sono serie, in particolare quelle del 34enne che è ricoverato in codice rosso al Niguarda, mentre l’amico è in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Nessuno però, secondo un primo referto dei medici, è in pericolo di vita. L’area è stata messa in sicurezza e sotto sequestro. Le indagini sono affidate ai carabinieri che dovranno chiarire cosa abbia provocato l’incidente.