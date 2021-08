Fuoco e fiamme sulla Messina-Catania VIDEO

Catania - Altra giornata di incendi sparsi in Sicilia a dimostrazione che non sono le temperature, in calo nei valori massimi, a soffiare sul fuoco: code e disagi, nel video postato in Rete da un automobilista, sulla Messina-Catania, dove le fiamme hanno raggiunto la carreggiata, carbonizzando anche una vettura.

Pure il palermitano, dopo qualche giorno di tregua, è tornato nella morsa del fuoco: vigili del fuoco e forestali sono impegnati da stamattina tra gli svincoli Irosa e Tremonzelli, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania, e sulle strada provinciale 40 a Carini.

Roghi anche nella Riserva naturale Fonte Ciane di Siracusa, nel secondo filmato girato dalla Protezione civile: distrutta gran parte dei canneti, luogo di nidificazione di molte specie di uccelli e di fauna selvatica.