Fuori di testa in pasticceria: vuole la torta con lo scontrino vecchio

Palermo - Insulti, bestemmie, spintoni, sedie e tavolini in aria. Fino all'arrivo dei carabinieri. Una coppia ha scatenato un putiferio ieri in una pasticceria di via Leonardo Da Vinci, dove si è presentata esibendo uno scontrino di due giorni prima. “Vogliamo la torta” hanno detto alla cassiera, sostenendo che si trattasse di un ordine non ritirato. Appurato che non era vero, i dipendenti le hanno risposto picche, scatenando la furia della donna.

A quel punto qualcuno deve aver chiamato il 112, che ha placato gli animi non senza qualche difficoltà: nella foto, un momento dell’intervento diffuso da PalermoToday. La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità; il compagno, invece, è riuscito a fuggire. Ora, per eventuali danni, sarà il titolare a decidere se sporgere denuncia. “Hanno buttato a terra i cestini e lanciato dei posacenere contro le vetrine- dice -, una scena assurda”.