Fuori strada con il mezzo di lavoro: morto operaio di 36 anni

Custonaci, Trapani - Si è verificato poche ore fa un incidente stradale a Custonaci, nel Trapanese, che ha coinvolto un operaio di 36 anni, Nicolò Giacalone, dipendente di un'azienda di marmi.

Le indagini dei carabinieri sull'accaduto e sulle dinamica sono ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si trovava alla guida di un mezzo di lavoro, quando questo, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato, schiantandosi sul guard-rail e finendo sotto la careggiata. Sul posto è intervenuto personale medico del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.