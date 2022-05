Furia cieca sulle compagne, due arresti a Catania e Trapani

Catania - Schiaffeggiata e strattonata nonostante fosse in stato di gravidanza, le sarebbe addirittura saltato addosso premendole con violenza l’addome, mettendo a rischio la vita del piccolo che portava in grembo. I carabinieri hanno arrestato un 28enne catanese per maltrattamenti in famiglia. I militari sono stati costretti ad intervenire lo scorso pomeriggio in seguito alla segnalazione dell’aggressione da parte di un cittadino. Una pattuglia è intervenuta nell’abitazione, in una traversa di via Testulla, da cui provenivano urla e frastuono.

Qui hanno trovato davanti l’uscio di casa il giovane che ha provato a tranquillizzare i militari, sostenendo che si trattava di un semplice diverbio con la fidanzata. Ma i carabinieri sono entrati lo stesso nell'appartamento trovando la donna scossa, che teneva stretta a sé un bambino: la vittima ha raccontato che il compagno, saltuariamente convivente in casa sua, infastidito dalle monellerie del figlio lo avrebbe rimproverato aspramente. La madre ha preso le difese del piccolo, suscitando così la furia del 28enne.

Provvidenziale l’intervento del vicino di casa, che afferrando per la schiena l’aggressore l'ha allontanato dalla donna, impedendo più gravi conseguenze per la vittima, trasportata poi in ospedale per le cure. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del bruto ai domiciliari nell’abitazione di un parente, disponendone quindi la liberazione con la misura dell’allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento.

Non è finita. È stato arrestato pure un 42enne di Erice, nel trapanese: in questo caso l'uomo è finito nel carcere “Pietro Cerulli” per minacce di morte a mano armata e lesioni personali aggravate. I militari hanno riscontrato le accuse della compagna, vittima di gravi e ripetute violenze fisiche e verbali: il balordo era arrivato a chiuderla dentro casa e sottrarle il cellulare, così che non potesse chiedere aiuto. Ora la donna è ospite in una struttura protetta, insieme al figlio.