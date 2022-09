Furti d'auto a Ragusa, Modica e Scicli, tre indagati

Ragusa - La Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito dell’attività che rientra nella sfera di competenza del Questore - quale Autorità di Pubblica Sicurezza -, nelle ultime settimane, ha dato esecuzione a diversi provvedimenti rientranti nell’ambito delle misure di prevenzione.

Nell’ambito delle attività volte a prevenire i reati contro il patrimonio e i reati predatori, sono stati emessi tre provvedimenti di ritorno nei comuni di Ragusa, Modica e Scicli ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – per anni tre, nei confronti di tre soggetti con condanne e precedenti penali per reati specifici, da ultimo raggiunti da Ordinanza applicativa di misura cautelare in quanto indagati di una serie di furti di autovetture commessi nei comuni di Ragusa, Modica e Scicli.