Furti notturni a Scicli, ladri entrano dal balcone

Scicli - Furti notturni nelle case di Scicli. A denunciarli è una vittima, che ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. "Stanotte ho subito un furto nella mia abitazione a Scicli. Hanno distrutto e fatto scempio, portato via cose a me care. Sono certamente persone organizzate, attrezzate per rompere e scardinare, credo siano entrati arrampicandosi dal balcone. Ho sempre pensato che Scicli fosse una città sicura. Ora non lo penso più. Volevo dirvi di fare attenzione", dice la vittima.