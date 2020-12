Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale

Bucine, Arezzo - Un gesto vergognoso. Furto in casa di Paolo Rossi. La moglie è stata avvisata mentre stava tornando dai funerali. Sembra che i ladri abbiano portato via alcuni gioielli ma che non ci fossero gli oggetti più preziosi legati alla sua carriera di campione del calcio. I carabinieri adesso sono sul posto e stanno effettuando un sopralluogo per verificare che cosa sia stato portato via.

Al rientro da Vicenza nell'agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto. Tra gli oggetti mancanti l'orologio di Paolo Rossi.