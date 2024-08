Scicli - Con una pietra hano infranto una vetrata del locale e poi hanno perpetrato il furto. Colpo audace ai danni del bar tabacchi Settemila Caffè di Donnalucata nella notte tra sabato e domenica. I malviventi hanno preso di mira il locale sito all'angolo tra la centralissima via Sanremo e la via Lido in una serata di grande presenza di persone nella borgata.

Indagano i carabinieri. Bottino in corso di quantificazione.