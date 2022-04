Furto col passeggino al centro commerciale, arrestate due coppie

Palermo - La polizia di Stato ha arrestato due giovani coppie accusate di aver compito una serie di furti nel centro commerciale "Conca d'Oro". Le due donne e i due uomini con bimbo e passeggino al seguito rimuovevano e danneggiavano le placche antitaccheggio e portavano via la merce nascondendola anche nella carrozzina del bimbo.

A segnalare la presenza dei ladri il rappresentante legale del centro commerciale, che grazie ai controlli interni con la videosorveglianza ha consentito agli agenti del commissariato di Mondello di intervenire mentre le due coppie stavano lasciando l'esercizio commerciale con la refurtiva. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati capi di abbigliamento nella borsa da passeggino, nelle borse delle due donne e nelle tasche del giubbotto e nel marsupio dei due uomini.

Altri prodotti sono stati trovati nella cesta e nel ripiano porta oggetti del passeggino. Complessivamente erano stati rubati prodotti e vestiti per 300 euro. Gli arresti sono stati convalidati. Tre sono stati rimessi in libertà, per uno di loro che aveva precedenti il gip ha disposto l'obbligo di presentazione alla pg e di dimora con permanenza in casa la sera e di notte.