Modica - Erano in tre, incappucciati, a bordo di un'auto, hanno agito in 90 secondi e hanno rubato il registratore di cassa e quanto hanno potuto arraffare all'interno del bar tabacchi di Pozzo Cassero, non lontano dalla frazione modicana di Frigintini.

Il colpo è stato messo a segno stanotte alle 2. È stata un'azione fulminea, secondo quanto mostrano le telecamere di videosorveglianza, che hanno filmato tutto, come si può apprezzare nelle immagini che vi proponiamo in basso.