Ragusa - Furto con scasso dal bottino nullo ai danni della farmacia Schembari in via Dandolo a Marina di Ragusa nella notte tra venerdì e sabato. I ladri hanno sfondato un ingresso divellendo una vetrata e si sono introdotti dentro la farmacia dirigendosi alla cassa automatica. Deludente il bottino: non c'erano soldi nelle casse.

Ingenti invece i danni alla vetrata e agli ingressi, quantificabili in diverse migliaia di euro.