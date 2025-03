Scicli - Furto con scasso dal magro bottino quello compiuto nella notte tra venerdì e sabato ai danni di una rivendita di frutta e verdura in via Tagliamento a Scicli. I ladri hanno aperto un varco nella saracinesca della struttura e si sono introdotti dentro. Fortuna ha voluto che i titolari avessero lasciato pochissimo contante in cassa.

Ingenti i danni al box. Indagano i carabinieri.