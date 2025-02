Furto con scasso in una libreria di Comiso

Comiso - “Cari clienti, con grande dispiacere vi informiamo che questa notte la nostra libreria è stata vittima di un furto con scasso”. Così i titolari di una nota libreria di via Generale Amato hanno informato i loro clienti, attraverso la loro pagina Facebook, di quanto avvenuto nella notte. “Stiamo collaborando con le autorità – scrivono ancora – per fare chiarezza sull’accaduto. Oggi potremmo avere qualche disagio nell’operatività, ma faremo del nostro meglio per continuare a offrirvi il miglior servizio possibile”.

Dell'episodio parla il sindaco Maria Rita Schembari: "Giovanni e Manuela sono due giovani imprenditori, che hanno deciso di investire nella loro città natale, e che a Comiso assicurano un’ampia e ricca scelta di libri, alimentando fantasia e cultura dai più piccoli agli adulti. Questa notte hanno subito uno scasso alla vetrina della porta d’ingresso da malviventi che hanno sottratto quanto trovato in cassa. Sono passata a dare la mia solidarietà e sono felice di aver trovato Giovanni (gli ho affidato il mio abbraccio per Manuela) fiducioso, come siamo tutti, nel lavoro delle forze dell’ordine, le uniche e le sole, assieme alla forza della solidarietà sociale, che possano garantire la nostra sicurezza e la nostra incolumità contro ogni tentativo di destabilizzare la serenità di una florida città come Comiso".