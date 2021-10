Furto con "spaccata" in gioielleria: ladri con un bobcat a Vittoria

Vittoria - Furto con spaccate ai danni della gioielleria Scibilia di Vittoria, nel ragusano in via Cavour. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa, ma la notizia è stata resa nota solo ora. Il neo sindaco Francesco Aiello, subito dopo il suo insediamento, si è recato in visita al gioielliere derubato ed ha organizzato un incontro con le organizzazioni di categoria a Palazzo Iacono, sede del municipio. Aiello chiederà un incontro al Prefetto. Il furto risale a domenica scorsa. I ladri hanno utilizzato un bobcat sistemando anche alcune reti di recinzione e segnaletica stradale per fingere dei lavori in corso.

Nella notte, invece, hanno spostato il mezzo e, con esso, hanno sfondato la vetrata di un locale attiguo alla gioielleria, in via Fanti. Una volta all’interno, hanno sfondato la vetrina con una mazza e arraffato gioielli in oro dalla vetrina e dal bancone. È scattato l'allarme ed i malviventi sono fuggiti abbandonando all’interno un borsone ed una mazza. Immediato l’intervento dei proprietari, che abitano nella zona e dei carabinieri, ma i ladri erano già fuggiti a piedi. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, molto numerose nella zona. I ladri erano almeno cinque, ben incappucciati e con guanti, ma altre persone potrebbero aver fatto da palo all’esterno. I carabinieri stanno accertando la provenienza del bobcat, quasi certamente rubato.