Furto con spaccata in un negozio del centro a Vittoria

Vittoria - Furto con spaccata in un negozio di via Matteotti in centro a Vittoria. I ladri hanno agito di notte forse con una mazza da baseball. Hanno infranto la vetrina del negozio di moda giovane femminile e puntato al registratore di cassa. Bottino molto magro per loro, i titolari non avevano lasciato contante.