Furto di 3 mila euro da Morellato a Modica bassa

Modica - E' di oltre tremila euro il bottino del furto subito dal negozio Morellato di Corso Umberto, a Modica bassa. I ladri, due persone con il volto parzialmente coperto da mascherine chirurgiche, hanno agito alle 3,40 del mattino, come risulta dal sistema di allarme dell'esercizio commerciale che si è attivato a quell'ora.

I malviventi hanno spaccato, con una mazza, una vetrina da cui hanno rubato alcuni orologi e, uno dei due malviventi si è introdotto all'interno del negozio utilizzando un piccolo spazio laterale. I ladri hanno preso 100 euro in contanti dalla cassa.

Una volta scattato l'allarme, i ladri hanno deciso di fuggire per raggiungere un'auto parcheggiata, probabilmente, nei pressi di piazza Corrado Rizzone. E' il secondo furto che si verifica in meno di un mese in corso Umberto, sempre alla stessa ora. Il 15 marzo scorso era stata presa di mira l'oreficeria Cavallo. Le indagini sul furto da Morellato sono condotte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Modica che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza sistemate nella zona.