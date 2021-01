Furto durante i botti: i proprietari speronano in auto i ladri VIDEO

Napoli - Furto ieri notte in un negozio di abbigliamento di Afragola, approfittando dei botti della notte di San Silvestro: i proprietari, avvertiti dai residenti, sono scesi in strada arrivando sul posto prima delle forze dell'ordine. Saliti in macchina, hanno provato a speronare l'automobile dei ladri, che sono riusciti però a fuggire con parte della refurtiva. In allegato, la scena ripresa da alcuni abitanti del quartiere con i cellulari. In corso le indagini per acciuffare la banda di malviventi.