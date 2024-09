Furto in appartamento, arrestati i Bonnie e Clyde di Vittoria

Vittoria - Gli agenti del Commissariato di Vittoria, hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di anni 24 e una donna di 21 anni perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di furto in abitazione.

Più in dettaglio, su segnalazione della Sala Operativa, gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato, si sono recati presso un’abitazione, ubicata a Vittoria in zona centrale, dove erano stati segnalati rumori sospetti all’interno. Giunti sul posto i poliziotti hanno accertava la “strana” presenza di una donna, posizionata dinanzi alla predetta abitazione, la quale alla vista degli operatori della Polizia di Stato, con fare sospetto, bussava alla porta dell’immobile per avvisare il complice della presenza della Polizia di Stato. Gli Agenti, hanno subito bloccato la donna che fungeva da "palo" mentre il complice usciva dalla finestra tentando di fuggire; quest’ultimo veniva bloccato dopo pochi metri.

Nel corso della perquisizione il ventiquattrenne è stato trovato in possesso di un orologio da polso in acciaio marca "Limitless Watch", oggetto di furto che, successivamente, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Espletate le formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria