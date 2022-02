Furto in tabaccheria a Ragusa, arrestato 23enne

Ragusa - Lo scorso 10 febbraio, quando nell’ambito dei controlli di prevenzione dedicati al centro storico di Ragusa, gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto un italiano di 23 anni con vari precedenti di polizia. Il giovane dopo aver sottratto furtivamente alcuni prodotti presso una tabaccheria del centro di Ragusa, è stato rintracciato dai poliziotti e una volta raggiunto si opponeva loro scagliandosi contro. A causa della resistenza, uno degli agenti riportava una lesione ad un ginocchio guaribile in 30 giorni.

Il responsabile del furto a seguito della perquisizione veniva trovato in possesso anche di una cospicua somma di denaro che, si accertava a seguito di rapide indagini, aveva rubato qualche ora prima presso una casa di accoglienza a Ragusa, oltre ad un coltello di genere vietato.

Pertanto l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, collocato presso una struttura di accoglienza ove già stava scontando una misura di sicurezza. All’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.