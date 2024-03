Comiso - Furto nella chiesa della Madonna del Rosario di Pedalino, frazione del Comune di Comiso, in provincia di Ragusa. Nella notte tra sabato e domenica, qualcuno è entrato nell’ufficio del parroco portando via un calice e pochi oggetti. Non hanno trovato del denaro. Sono entrati forzando una delle finestre che danno su una strada laterale, via della Riscossa. Stando alle tracce di sangue trovate per terra, parrebbe che qualcuno si sia ferito.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri che hanno anche prelevato le tracce di sangue. Stando a quanto ricostruito finora, qualcuno entra già entrato nella chiesa di Pedalino un mese fa. In quel caso, avevano portato via 700 euro in contanti, un videoregistratore e un proiettore. Anche in quell’occasione, per entrare erano state forzate le finestre. Poco dopo, la polizia aveva ritrovato alcuni degli oggetti rubati e una parte del denaro che furono restituiti alla parrocchia. Da circa un mese, sembra che nel mirino dei ladri ci siano proprio le chiese della diocesi.

Furti e tentativi di rubare sono stati commessi a Ragusa nelle chiese di San Giuseppe Artigiano, San Pio X, Santissima Nunziata, Santa Lucia e Santa Maria delle Scale, la chiesa barocca di Ragusa Ibla. A Vittoria sono stati presi di mira San Biagio (due volte), San Francesco di Paola (tre volte), la chiesa Anime Sante del Purgatorio, il Sacro Cuore, la Madonna Assunta (cinque volte), San Giuseppe. Rubati i soldi, danneggiati gli infissi e messi fuori uso i sistemi di allarme. In alcuni casi non sono riusciti a entrare e sono stati danneggiati portoni e finestre. Nella chiesa di San Francesco di Paola è stato portato via anche il materiale di amplificazione (mixer, casse, microfoni, cavi). A Comiso, i ladri hanno preso di mira la chiesa di San Leonardo, la chiesa di Sant’Antonio e dei Santi Apostoli, San Giuseppe, oltre alla chiesa di Pedalino, colpita due volte. Su tutti gli episodi indagano la polizia e i carabinieri.