Furto notturno con scasso in un panificio di Jungi

Scicli - Nella notte tra lunedì e martedì, intorno all’una e mezza, un ladro ha messo a segno un furto con scasso ai danni del panificio Pitino, in viale Primo Maggio a Jungi. Dopo aver mandato in frantumi la vetrata di ingresso, ha mirato dritto al registratore di cassa sradicandolo dal bancone e portandolo via. Il registratore conteva circa mille euro.

Il malvivente si è dileguato a bordo di un’auto. La scoperta del furto è stata fatta dai titolari, che hanno sporto denuncia ai Carabinieri che stanno visionando le immagini di videosorveglianza del negozio.