Gabriele Marletta ucciso da un malore all’ora di ginnastica a 17 anni

Bergamo - Dopo i due 12enne, la catanese Bianca e il veneto Carlo, e la 15enne palermitana Katia, un altro caso di adolescente, senza apparenti patologie pregresse, stroncato nel fiore degli anni da un malore tanto improvviso quanto al momento inspiegabile: è il 17enne Gabriele Marletta (foto). Il ragazzino non se n’è andato sul colpo, come gli altri, ma è deceduto ieri dopo aver lottato per un mese e mezzo nella terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo.

Altrettanto imprevisto e istantaneo è stato però il malessere che l’ha colto - la mattina dello scorso 14 dicembre - mentre correva con i compagni di classe dell'Istituto superiore Einaudi, durante l'ora di educazione fisica dell’oratorio di Dalmine. Immediatamente l'insegnante gli ha praticato un massaggio cardiaco e, dopo pochi minuti, sono intervenuti i medici col defibrillatore: poi il trasporto d'urgenza in pronto soccorso, fino al ricovero e al coma da cui s’è più svegliato.

"Gabriele ha sempre fatto sport e si è sottoposto regolarmente agli elettrocardiogrammi - dice il padre Giuseppe -, non ha mai avuto problemi di cuore". Anche sul suo corpo è stata disposta l'autopsia, per capire cosa sia successo. Gabriele non solo era, a detta di tutti, uno studente modello ma aveva anche la passione per la musica: era la prima tromba della banda del paese. Pure a Scicli, la scorsa estate, se n’è andato improvvisamente un giovane atleta di 17 anni.