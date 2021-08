Gaia, nata senza un rene. E senza accompagnamento

Zafferana Etnea - La storia va avanti dal febbraio del 2019, quando Gaia è nata senza un rene a causa di una malformazione genetica. Per raccontarla i genitori hanno aperto anche una pagina Facebook, Gaia e la sua storia, in cui aggiornano l’odissea tra carte bollate e commissioni mediche per farle ottenere l’accompagnamento, e dove organizzano delle collette per chi vuole aiutarli. Le disgrazie, infatti, non vengono mai da sole: il padre, Daniele Marino, ha perso il lavoro di guardia giurata a causa della pandemia e per seguire le cure della figlia.

Due anni fa inviano la domanda di invalidità all’Inps, su consiglio della pediatra e alla luce del quadro clinico problematico. Una prima commissione ad Acireale li liquida “con un secco ‘potete andare’, senza vedere un solo incartamento di quelli che avevamo portato” denunciano, redigendo il loro verbale sulla base di dichiarazioni “a voce”.” Minore non invalido” il verdetto: portatrice di handicap sotto il profilo della legge 104, ma non grave. Mamma e papà ingaggiano allora una battaglia mediatica, a seguito della quale un’altra commissione, di Catania, riapre la pratica: altro “potete andare”, e altri 5 mesi di attesa.

Del nuovo verbale, però, ancora nessuna traccia. Mettendo in mezzo un avvocato scoprono che il fascicolo era stato trasferito a una commissione di Roma, perchè i burocrati catanesi “non volevano entrare in contrasto con i colleghi di Acireale”. Il collegio romano dichiara Gaia invalida, “con problemi persistenti a compiere gli atti della propria età”, ma sbaglia l’età: le attribuisce l’indennità di frequenza, per cui bisogna aver già compiuto 3 anni, senza alcun accompagnamento o indennità.

L’epidemia Covid e le preoccupazioni per la salute della bimba hanno fermato la battaglia dei genitori, ripresa però lo scorso 23 marzo quando – con in mano nuovi certificati firmati dal Gaslini di Genova e dal Bambin Gesù di Roma – hanno ripresentato domanda ad Acireale, che l’ha di nuovo rinviata a Catania. La quale ha ribadito a sua volta, in questi giorni, la prima sentenza romana: indennità di frequenza ma nessun aiuto economico, solo l’esenzione dal ticket sanitario. Eppure “nelle visite il danno viene definito persistente, quindi a vita – denuncia il padre -. Il rene non è che gli ricresce a mia figlia. Ho ricevuto tanti attestati di stima e ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato, la nostra battaglia non si fermerà”.