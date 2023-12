Gambiano senza biglietto arrestato all'aeroporto di Comiso

Comiso - Gli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in servizio nella parte esterna dello scalo aereo di Comiso, lo scorso 10 dicembre, nelle prime ore del mattino, individuavano un uomo che creava scompiglio nell’area d’imbarco dei passeggeri, pretendendo di accedere all’interno di un aeromobile senza titolo di viaggio.

Uno dei Carabinieri in servizio presso lo scalo aereo, prontamente interveniva nel tentativo di dissuaderlo ma questi opponeva resistenza tale da far intervenire anche i Poliziotti presenti, che accorrevano nonostante fossero intenti ad effettuare i controlli di sicurezza previsti per l’imbarco dei passeggeri in partenza. L’uomo, nel tentativo di divincolarsi, di fatto aggrediva i due operatori intervenuti con i quali entrava in contatto sferrando calci e pugni ma nonostante ciò gli agenti riuscivano a bloccarlo. L’uomo, uno straniero di un 24 anni, cittadino gambiano, sprovvisto di documenti di identità e del previsto permesso di soggiorno, veniva tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato presso la Stazione dei Carabinieri di Comiso.

Al termine delle formalità di rito Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato hanno condotto l’arrestato presso il carcere di Ragusa ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.