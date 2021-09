Gela, la "fabbrica dell’erba" da 3 milioni e mezzo di euro FOTO | VIDEO

Gela - Un intero fondo agricolo di circa 4mila metri quadrati, con oltre mille piante di marijuana in avanzato stato di maturazione e 40 chili di sostanza stupefacente già essiccata e pronta all'uso. La “fabbrica dell’erba” è stata scoperta e sequestrata oggi dalla Guardia di finanza nelle campagne gelesi. Il proprietario della maxi piantagione, originario del luogo, è stato arrestato. Per le Fiamme gialle la droga, in vendita, avrebbe fruttato più di 3,5 milioni di euro.