Genitori morti in incidente, raccolta fondi per le bambine orfane

Messina - Il ministero della Cultura aderisce alla raccolta fondi a sostegno delle piccole figlie di Michela Bucci, dipendente del MiC, e di Salvatore Caleca, tragicamente scomparsi in un incidente stradale avvenuto lo scorso 10 agosto lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. La raccolta è stata promossa dall’amministrazione di Torrenova, in provincia di Messina, Comune di origine di Salvatore. Michela Bucci era inquadrata nei ruoli del ministero dal 10 aprile 2024 ed era in servizio al Segretariato generale, Servizio IV.

Le due bambine, rispettivamente di uno e cinque anni, sono state al momento affidate alla zia paterna e per sostenerle è stato aperto un conto corrente dedicato. Alla seguente pagina Facebook tutte le info per chi volesse contribuire.