Genitori partono le vacanze e dimenticano a casa il figlio di 7 anni

Bologna - Una coppia di genitori bolognesi è partita per le vacanze: la mamma al volante dell’auto e il marito alla guida del camper. I due 40enni, entrambi italiani, hanno però dimenticato a casa il figlio di 7 anni. È successo sabato scorso, 9 luglio, in zona San Ruffilo, nel capoluogo emiliano. Il piccolo, che piangeva in strada, è stato notato da alcuni passanti che hanno avvisato i carabinieri. Rintracciata la madre, è stato ricostruito l’incredibile accaduto.

Il piccolo, infatti, doveva salire a bordo del camper con il papà ma, non volendo viaggiare sul mezzo, era stato fatto scendere per raggiungere la madre. Se non che la donna, alla guida della vettura, era già partita da qualche minuto. Contattati dai carabinieri, i genitori sono subito corsi indietro a recuperare il bambino. Addirittura la madre, quando ha ricevuto la chiamata dei militari, aveva pensato sul momento di essere vittima di uno scherzo. L’episodio, comunque, è stato segnalato alla Procura per i minorenni.