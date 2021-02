Genova, auto falcia i ristoratori durate la protesta: immagini forti VIDEO

Genova - Paura durante la manifestazione di lunedì in cui centinaia di gestori e proprietari di locali hanno sfilato nel centro del capoluogo ligure per protestare contro le restrizioni dell’area arancione: nelle immagini diffuse ieri dall’agenzia di stampa LaPresse - sconsigliate a un pubblico sensibile - un'auto incolonnata a causa del presidio riparte di scatto, nvestendo alcuni manifestanti, per poi fuggire a tutta velocità. A seguito di questo filmato, è scattata la caccia al pirata della strada.