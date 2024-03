Giacomo muore dopo tre giorni di agonia, a 16 anni

Acireale - Giacomo Licciardello, 16 anni, ha lottato strenuamente prima di arrendersi al crudele destino, ieri, al Cannizzaro di Catania dove era ricoverato, in Rianimazione, dallo scorso lunedì. Dopo tre giorni di agonia. La tragica notizia ha sconvolto la comunità di Carruba e di Riposto. Il giovane studente, che frequentava il terzo anno all’Istituto Nautico “Luigi Rizzo” di Riposto, è stato vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto lunedì sera sulla Statale 114 a Guardia Mangano, frazione di Acireale.

Giacomo era alla guida del suo ciclomotore 125 Naked quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sul basalto lavico. Il violento impatto gli ha causato gravi ferite alla testa, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, le sue condizioni erano apparse subito critiche. Giacomo è stato dichiarato cerebralmente morto e questo pomeriggio, la famiglia, con grande coraggio e generosità, ha espresso il consenso all’espianto degli organi. Il 16enne era uno studente lavoratore ed era apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Da circa un anno lavorava in una pizzeria di Altarello a Giarre.