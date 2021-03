Gianni Morandi sta meglio, e fa selfie in ospedale coi medici. FOTO

Cesena - Occhi di ragazzo sorridenti, circondato dall’abbraccio e dall’affetto di medici e infermieri. Gianni Morandi appare così nella foto che lo ritrae insieme al personale dell’Ospedale Maggiore di Bologna, scattata giovedì sera quando è stato ricoverato per delle ustioni causate da un incidente in giardino. Il cantante è poi stato spostato all’Ospedale Bufalini di Cesena dove è in degenza per le brutte conseguenze di una caduta sul fuoco mentre stava bruciando delle sterpaglie. Ma prima di andarsene, generoso come sempre, si è evidentemente prestato a un selfie con i sanitari bolognesi che ha iniziato a circolare sul web e nelle chat dei suoi fan.

Il cantante ricoverato a Cesena. Sta bene. Non è necessario intervento chirurgico

«Gianni Morandi sta bene, certo se l’è vista brutta, ma non c’è da preoccuparsi», hanno rassicurato dall’equipe medica di Cesena. I fan del cantautore, nel frattempo l’hanno sommerso di affetto e di auguri di pronta guarigione sul web. Morandi, giudicato fin da subito non in pericolo di vita, ha riportato ustioni profonde - di secondo e di terzo grado - alle mani e alle gambe per le quali in un primo momento pareva fosse necessario un intervento chirurgico. L’operazione, stando alle notizie più recenti, non è finora avvenuta e l’artista viene monitorato costantemente per scongiurare complicazioni. «Non preoccupatevi, è in buone mani, guarirà presto», hanno aggiunto i suoi medici.