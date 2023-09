Giarratana ha abbracciato per l'ultima volta Marinella Sigona

Giarratana - Saracinesche abbassate e bandiere a mezz'asta a Giarratana durante i funerali di Marinella Sigona, l'operaia forestale morta ieri in un incidente stradale mentre, insieme ad altri sei colleghi, tornava da un intervento per spegnere un incendio tra Monterosso e Giarratana.

La donna, che lascia il marito e due figli, è rimasta schiacciata dalla cabina dell'autobotte che si è ribaltata dopo essere uscita di strada. Il sindaco di Giarratana, Lino Giaquinta, ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza ai familiari della vittima e agli altri sei operai coinvolti nell'incidente che sono rimasti feriti e ricoverati negli ospedali di Modica e Ragusa. Non sono in pericolo di vita. I funerali di Marinella Sigona sono stati celebrati nella Chiesa Madre di Giarratana dove si è concluso il corteo partito dall'abitazione della donna.