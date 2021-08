Giarratana, video e foto dell'incendio a Calaforno

Giarratana - Dalle 12.00 di ieri le squadre del Comando dei vigili del fuoco sono impegnate per far fronte all’incendio sviluppatosi nella pineta di Calaforno, località Giarratana.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha disposto il potenziamento del dispositivo operativa della Sicilia, prevedendo il richiamo di personale libero ed il raddoppio dei turni, in base a tale disposizione è stato possibile implementare le squadre operative del Comando che dalle 4 ordinarie sono passate a 8.

In base al dispositivo disponibile sul sito di Calaforno in particolare lungo la via che conduce al B&B “Le Due Palme” sono state impegnate a protezione del B&B steso e di altre abitazioni minacciate dalle fiamme.

Una squadra è stata posta a protezione della Masseria Paternò lungo la provinciale che da Giarratana porta a Chiaramonte.

Nel tardo pomeriggio due Canadair che hanno consentito di ridurre il fronte di fuoco, che nel tardo pomeriggio si è però spostato in prossimità di San Giacomo, territorio del Comune di Ragusa, dove in particolare evolvendosi fra cave e canali il fuoco è arrivato a minacciate diverse aziende di contrada San Martino, dove per tutta la notte hanno operato due squadre dei pompieri.



Tutt’ora le squadre dei vigili del fuoco stanno operando a presidio e protezione di aziende prevalentemente zootecniche nel territorio di Ragusa e Giarratana nelle contrade Maina-Raffitelli, Cava Cavoli, dove hanno operato anche alcuni velivoli antincendio.

Il corpo Forestale regionale quantificherà i danni del bosco. I sindaci di Monterosso Almo e Giarratana hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità.