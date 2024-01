Gigi Riva, malore in casa: il 79enne è ricoverato in ospedale

Cagliari - Paura per Gigi Riva, ricoverato da domenica 21 gennaio all’ospedale di Cagliari. Come riporta La Nuova Sardegna, «Rombo di Tuono» due giorni fa si è sentito male nella sua casa del quartiere di San Benedetto. Un malore improvviso che ha spaventato la famiglia. L’intervento dei sanitari è stato immediato e Riva, che compirà 80 anni il 7 novembre, è stato ricoverato. Ora la situazione è migliorata, Riva sta meglio e la situazione sembra essere tranquilla.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ex giocatore del Cagliari — simbolo dello scudetto conquistato in rossoblù nel 1970, nell’anno nel quale arrivò poi secondo al Mondiale di Messico ‘70 — e della Nazionale (suo ancora il record di 35 gol in azzurro) è stato sottoposto a una serie di controlli preliminari da cui si è deciso che dovrà subire un piccolo intervento al cuore a breve. In un docufilm a lui dedicato raccontò del suo avversario più difficile: la depressione («un problema di testa con cui ho imparato a convivere. Mai del tutto, perché quando si rifà vivo rimane un brutto avversario da affrontare»), conosciuta presto («nella sua forma peggiore»), intorno ai 30 anni: «Quando sono uscito per sempre dal campo, dal sogno che si era avverato e aveva tenuto lontani, entro certi limiti, i fantasmi notturni, ho dovuto cominciare a fare i conti, fino a lì sempre rimandati, con quella parola. Depressione. Che fatico persino a pronunciare, perché significa farmi del male».