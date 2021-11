Gioco sporco sui siti online maltesi, un arresto a Ragusa

Ragusa – C’è anche un ragusano tra i 12 soggetti arrestati oggi nel maxi blitz della Direzione distrettuale antimafia palermitane in 5 province siciliane per associazione per delinquere, illecite scommesse on line e intestazione fittizia di beni. Ai domiciliari è finito Sergio Moltisanti, 50 anni, nato e residente a Ragusa. Un giro d’affari immenso, attorno ai 14 milioni di euro al mese.

Secondo i pm gli indagati si sarebbero "associati tra loro allo scopo di procedere sul territorio nazionale ad un'attività organizzata volta ad accettare e raccogliere illecitamente, anche per via telematica, scommesse di vario genere su siti internet appartenenti a società maltesi, prive di concessioni dei Monopoli di Stato italiani, reiterando reati di esercizio abusivo di gioco e scommesse". Con l'aggravante, per 5 di loro, di essersi avvalsi della forza dell’intimidazione mafiosa.