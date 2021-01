Giornalista aggredito, 40 poliziotti per chiudere il pub ribelle VIDEO

Bologna - Sigilli della questura al locale ribelle l el pub "Halloween" di via Stalingrado, rimasto aperto in questi giorni nonostante i divieti: il sequestro è stato ordinato l’altroieri a fronte delle ripetute violazioni commesse. Gli agenti hanno fatto irruzione in forze, anche per il capannello di avventori “ostili” formatosi all’esterno: dentro hanno trovato (e multato) il proprietario, tre suoi collaboratori e due clienti che mangiavano e bevevano, tutti senza mascherina. Il giorno prima era stato rincorso e aggredito il giornalista di Repubblica, Valerio Lo Muzio, che stava intervistando con la telecamera i clienti: circostanza, anche questa, documentata dal video postato in Rete. Il proprietario della birreria, Mattia Florulli, non ci sta e oggi annuncia l’intenzione di denunciare la polizia per "abuso di potere e violenza privata: vedremo poi in un Tribunale se questa cosa andrà avanti!".