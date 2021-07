Giornalista gambizzato, si costituisce un uomo: contrasti economici

Adrano - Enzo Sangrigoli, 48enne patron di Radio Flash (foto), è stato raggiunto da due colpi di pistola alla gamba sinistra in tarda mattinata, nei pressi del Teatro Bellini di Adrano, in provincia di Catania. A consegnarsi spontaneamente ai carabinieri intorno alle 13, poco dopo un aspro diverbio degenerato in sparatoria: Sergio Nuccio Floresta, 50enne di Biancavilla.

L'uomo ha ammesso d'aver esploso almeno quattro colpi con la propria Glock calibro 9x21, regolarmente detenuta: è stato arrestato per tentato omicidio. Alla base del gesto ci sarebbero dissidi di natura economica con i radiocronista dell'emittente locale, trasportato in elisoccorso al Cannizzaro e fuori pericolo di vita.