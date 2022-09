Giovane fa tuffo da scogliera Pisciotto, perde i sensi, elisoccorso

Scicli - E' stato elisoccorso dal Pte di Pozzallo all'ospedale Garibaldi di Catania il 26enne di Bergamo che ha perso i sensi in acqua stamani dopo essersi tuffato dalla scogliera di Punta Pisciotto a Sampieri. E' successo alle 11,30 di oggi, sabato.

Il ragazzo era insieme a un amico, anch'egli bergamasco, in vacanza a Sampieri, quando ha deciso di lanciarsi in acqua da una parte della costa che affaccia su un tratto di mare dai fondali bassi. Pare che in seguito al tuffo abbia riportato la frattura di una vertebra. I presenti, e fra questi l'amico, hanno lanciato l'allarme quando hanno visto il giovane a testa in giù, non risalire a pelo d'acqua. Quando è stato recuperato sugli scogli, il giovane era immobilizzato.

A intervenire prontamente nel salvataggio il sottoufficiale della marina militare Francesco Curcio, libero dal servizio in quel momento, e Graziano Candiano. Sul posto l'ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane bergamasco al Pte di Pozzallo, dove è sopraggiunto l'elisoccorso che ha trasferito il ragazzo all'ospedale Garibaldi di Catania.