Giovane si dà fuoco, non ci sono posti letto: in elicottero a Roma

Messina - In Sicilia non ci sono posti liberi per i grandi ustionati e così un giovane di Capri Leone, nel messinese, che si era dato fuoco riportando ustioni sul 75% del corpo sarà trasportato con mezzi aerei a Roma per essere curato.

Sull'Isola sono appena 32 i letti riservati alle ustioni gravi: 16 al Civico di Palermo e altrettanti al Cannizzaro di Catania, ma al momento risultano tutti occupati. Così il ragazzo, soccorso da un vicino di casa che ha poi chiamato i carabinieri, è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Sant'Agata Militello, poi è stato trasferito a Milazzo, dov’è stato stabilizzato in rianimazione, e adesso verrà portato nella capitale.