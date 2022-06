Giovane tenta suicidio dal ponte Costanzo, salvato

Ragusa - Nel pomeriggio di oggi una volante del commissariato di Modica e una della polizia locale hanno salvato un giovane di Isernia che stava per lamciarsi dal viadotto sull’Irminio. L’uomo era arrivato in moto sul posto. La presenza del mezzo aveva insospettito un automobilista che aveva lanciato l’allarme.

Alla vista delle pattuglie il giovane ha tentato di scavalcare la ringhiera ma i quattro agenti aiutati da un passante sono riusciti ad afferrarlo appena in tempo per evitare l’insano gesto.

È stato poi chiesto l’intervento per trasferire il motociclista al “Maggiore” di Modica.