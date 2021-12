Giovani e forti, ma il Covid non fa sconti

Palermo - Giungono in questi giorni da tutta Italia notizie di persone certo non definibili anziane, strappate all'affetto dei loro cari proprio sotto Natale, da un Covid che non fa sconti d'età e di condizione fisica, specie in assenza di vaccino. Oggi si sono svolti i funerali di Domenico Amoroso (foto 2), 36enne di Marcianise, nel casertano, dove solo qualche giorno fa è morta una mamma 29enne contagiata dall’infezione. Amoroso si è spento dopo solo dieci giorni di terapia intensiva al Covid Hospital di Maddaloni: lascia una moglie e due figlie piccole.

Aveva dovuto aspettare a vaccinarsi per problemi di salute, ma era in procinto di ricevere la prima dose: il Covid ha fatto prima e, alla fine, la salute e la vita gliel'ha tolte il maledetto virus. A Pianiga, in Veneto, sempre in 10 giorni netti s’è portato via il 55 enne Luca Pettenò (foto 1), un body builder premiato con diversi titoli nelle competizioni di culturismo, gli ultimi qualche settimana fa: lavorava nella sicurezza dei locali e, a quanto riportano le cronache locali, pare avesse ricevuto solo una dose. Non è noto invece se fosse immunizzato il noto chef palermitano Salvo D’Antoni (foto 3), i cui funerali si terranno venerdì nel capoluogo siciliano. Anche lui, però, era sicuramente giovane: aveva solo 48 anni.