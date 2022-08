Giovani ladri di carrube colti con le mani nel sacco a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi - Due ladri di carrube, 28 e 25 anni, colti sul fatto dai vigili urbani mentre rubavano, sono stati denunciati dai carabinieri: è successo l'altroieri in un terreno di contrada Roccapalumpa, in territorio chiaramontano. I due ragazzi, entrambi vittoriesi e pregiudicati per reati contro il patrimonio e furto, avevano già raccolto una sessantina di chili di carrube e nell'auto avevano altri sacchi pronti per essere riempiti.

I furti nelle campagne rappresentano una piaga della vasta zona rurale di Chiaramonte, densamente coltivata con agrumeti, frutteti, uliveti, dove si produce l'olio di oliva IGP Molti Iblei. I furti provocano gravi danni alle aziende agricole della zona, molto vasta e difficile da vigilare.