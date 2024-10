Giovanni Galvagno muore in incidente davanti gli occhi del figlio

Castelbuono, Palermo - Un motociclista è morto lungo la strada statale 286, nei pressi di Castelbuono. Si chiamava Giovanni Calvagno, 60 anni, di Caltanissetta, il motociclista che ha perso la vita. L’ispettore della polizia municipale insieme a un gruppo di amici appassionato delle due ruote si stava recando a Castelbuono, in provincia di Palermo, quando per cause in corso di accertamento, ha perduto il controllo della sua Yamaha 900 ed è andato a finire contro una recinzione. Tra i primi a soccorrerlo il figlio che faceva parte della comitiva di motociclisti.