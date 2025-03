È Giovanni Milazzo la vittima dell'incidente di Vittoria. Aveva 26 anni ed era padre di una bimba

Vittoria - È giovanni Milazzo, 26 anni, vittoriese, la vittima dell'incidente mortale di stamani in contrada Alcerito, non lontano dal mercato ortofrutticolo di Vittoria. Giovanni era alla guida del suo furgoncino Peugeot quando si è scontrato frontalmente con un camion mentre procedeva in direzione della frazione di Scoglitti.

Giovanni lavorava in un a azienda agricola di Vittoria ed era papà di una bambina di tre anni. Trasportato d'urgenza all'ospedale Guzzardi, per lui non c'è stato nulla da fare. Il sinistro stamani alle 7.