Giovanni Milazzo, venerdì i funerali. Morto in un incidente mentre andava al lavoro

Vittoria - Si terranno domani, venerdì 28 marzo, i funerali di Giovanni Milazzo, l'operaio vittoriese (avrebbe compiuto 26 anni il prossimo luglio) morto stamani in un incidente stradale in contrada Alcerito.

Giovanni si stava recando al lavoro come ogni mattina quando a bordo del suo furgoncino Peugeot si è scontrato con camion, uno dei tanti mezzi pesanti che la mattina percorrono quella strada per andare al mercato ortofrutticolo.

Il sinistro non lontano dall'azienda in cui Giovanni lavorava. Inutili i soccorsi e il trasferimento all'ospedale Guzzardi di Vittoria, la gravità delle ferite riportate non ha lasciato scampo al giovane che lascia la moglie, una bimba di tre anni, i genitori e le sorelle. Le esequie dopmani alle 16 nella chiesa del Rosario a Vittoria.