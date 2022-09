Giulia Lucia Pizzati, 5 anni, scomparsa da 5 giorni a Catania

Catania - Giulia Lucia Pizzati, una bambina di 5 anni della frazione catanese di Vaccarizzo (nella foto), è sparita dalla sera del 23 settembre, quando - come si legge in un post pubblicato dai familiari su Facebook, che alleghiamo in coda - la madre l'avrebbe portata con sé facendo perdere le tracce. Il padre Francesco Mario Pizzati, in base agli accordi di affidamento con sentenza di separazione, attendeva il ritorno a casa della figlia domenica 25 ma così non è stato.

"Era venuta a prenderla venerdì verso le 12 e da allora non ho più avuto sue notizie, il cellulare risulta sempre spento o irraggiungibile" dice l’uomo, che ha presentato formale denuncia alla Procura etnea. Secondo quanto rivela il genitore in un altro post che condividiamo in fondo, la madre 30enne - Emanuela Anastasi - è attualmente ricercata dalle forze dell’ordine per sottrazione di minore, dopo la denuncia formalmente presentata. Sullo sfondo una separazione tormentata da ripetuti litigi, ma “non aveva mai minacciato di portarla via e non riportarla” aggiunge il padre.