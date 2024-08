Giuseppe Curvà, travolto e ucciso mentre era sul calesse

Acate - Si terranno venerdì 23 agosto alle 16:30 nella chiesa Madre di Acate i funerali di Giuseppe Curvà, il 19enne acatese travolto e ucciso da una Ford Kuga guidata da un 41enne mentre faceva la solita passeggiata serale in calesse. Un grande amore per gli animali e soprattutto per i cavalli ha tradito Giuseppe.

La tragedia sulla strada Comiso-Mazzarrone, non lontano dalla casa di Giuseppe, tra Acate e Vittoria.

News Correlate Muore acatese di 19 anni in un incidente col calesse, Giuseppe Curvà

Curvà è giunto cadavere all’ospedale Guzzardi di Vittoria dopo la corsa in ambulanza. Ferito anche il 41enne che si trovava a bordo della Ford Kuga, trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La vittima viveva ad Acate e la sua famiglia è originaria di Gela. La vittima si dedicava alla pastorizia e all’allevamento di animali. E acatese è l'investitore a bordo della Kuga.

La notizia dell'incidente che ha causato la morte di Giuseppe Curvà si è subito diffusa ad Acate. Il 18enne, come del resto tutta la sua famiglia, era molto conosciuto in città. La sua scomparsa ha suscitato profondo dolore.